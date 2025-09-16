Следовавший из Новосибирска в Саратов самолет подвергся под Уфой атаке лазером

В минувшую пятницу, 12 сентября, экипаж самолета, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск-Саратов, сообщил о попытке ослепления лазером зеленого цвета в 10 километрах от Уфы. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Инцидент произошел в 23:11 в районе села Иглино. Лазерная атака осуществлялась с правой стороны воздушного судна.
Экипаж не объявлял сигналов «Срочность» или «Бедствие» и продолжил полет до аэропорта назначения. Информация об инциденте была передана по схеме оповещения в соответствующие службы.
