Косатки потопили яхту с туристами

Этот случай стал очередным в серии подобных инцидентов в регионе — ранее стаи косаток уже атаковали суда в водах Галисии на северо-западе Испании. Эксперты подчеркивают, что несмотря на участившиеся нападения, вероятность атаки косаток на людей остается крайне низкой, поскольку человек не входит в их природный рацион питания.