Косатки потопили яхту с туристами

У берегов Португалии произошел инцидент с нападением косаток на туристическую яхту, приведший к затоплению судна.

У берегов Португалии произошел инцидент с нападением косаток на туристическую яхту, приведший к затоплению судна. Как сообщает Mirror, одна из косаток неоднократно таранила корпус парусника, что вызвало серьезные повреждения и постепенное затопление.

Близлежащие суда пытались отбуксировать поврежденную яхту, но безуспешно — все девять человек на борту оказались в воде. Лиссабонский поисково-спасательный координационный центр оперативно направил спасателей в район происшествия, но туристы были подняты на борт других лодок до их прибытия.

Среди спасенных — пять человек с атакованного парусника и четверо с другой яхты, также пострадавшей от этой же группы морских животных.

Этот случай стал очередным в серии подобных инцидентов в регионе — ранее стаи косаток уже атаковали суда в водах Галисии на северо-западе Испании. Эксперты подчеркивают, что несмотря на участившиеся нападения, вероятность атаки косаток на людей остается крайне низкой, поскольку человек не входит в их природный рацион питания.

Причины агрессивного поведения морских млекопитающих продолжают изучаться специалистами.

