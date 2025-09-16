Ричмонд
Опубликовано аудио распоряжения российского врача умертвить младенца

Осужденная за убийство недоношенного ребенка врач из Калининграда Елена Белая лично отдала распоряжение перестать оказывать медпомощь младенцу и ввести ему препарат для угнетения жизненных функций.

В распоряжении агентства оказалась аудиозапись разговора исполняющей обязанности главврача роддома с персоналом. Источник в правоохранительных органах подтвердил подлинность записи.

Белая спрашивает у подчиненных, зачем они сказали женщине, что ребенок родился живым, тогда как он «вообще никакой».

Также врач приказывает сказать роженице, что младенец умер при перевозке или что-нибудь еще. В этот момент новорожденный был еще жив.

После этого Белая пришла в палату интенсивной терапии роддома и уговорила врача анестезиолога-реаниматолога прекратить оказывать ребенку медпомощь и ввести лекарственный препарат для угнетения жизненных функций, что последняя и сделала.

Подчиненных врач под угрозой увольнения заставила внести в документы ложные сведения о том, что ребенок уже родился мертвым, сообщает ТАСС.

В пресс-службе СК России также заявили, что у следствия есть видеозапись с совещания, на котором происходило обсуждение убийства ребенка.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о смерти грудного ребенка в семье под Красноярском прекращено за отсутствием состава преступления. Речь идет о семье, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом трагически погибли четверо детей.

