Автомобиль загорелся на МСД в Западном Дегунино, движение частично перекрыто

Автомобиль загорелся на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе Западное Дегунино. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Огонь охватил моторный отсек и часть салона транспорта. Из-за случившегося две полосы в стороны области оказались перекрыты. Подробности аварии и данные о пострадавших уточняются, следует из публикации.

Утром в районе поселка Киевский столкнулись три грузовика, из-за чего на участке Киевского шоссе было затруднено движение автомобилей в сторону МКАД. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты, чтобы не стоять в пробке.

Ранее ДТП с участием большегруза произошло на 76-м километре МКАД. Машина опрокинулась на дорогу в результате столкновения. В районе аварии было затруднено движение транспортных средств.