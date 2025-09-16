Стало известно о новых жертвах отравления смертельной чачей в Адлере

Издание пишет, что семейная пара из подмосковных Химок в конце июля отправилась на отдых в Сочи с двумя детьми. Супруги на протяжении трех дней употребляли паленое вино, купленное на рынке в Адлере. При этом муж выпивал алкоголь больше, чем жена, которая утром и вечером к тому же принимала сорбент.