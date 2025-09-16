Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ во время визита губернатора Гладкова

По его словам, в результате вражеских ударов повреждения получили фасад и остекление трех многоквартирных домов, также было повреждено газовое оборудование. Гладков сообщил, что идет поквартирный обход, информация о других последствиях атаки ВСУ уточняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.