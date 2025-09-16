Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ во время визита губернатора Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 16 сентября, нанесли удары по городу Шебекино Белгородской области в тот момент, когда в нем находился губернатор региона Вячеслав Гладков с рабочим визитом. В результате атаки никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 16 сентября, нанесли удары по городу Шебекино Белгородской области в тот момент, когда в нем находился губернатор региона Вячеслав Гладков с рабочим визитом. В результате атаки никто не пострадал.

— Пока смотрел ход восстановления (домов, пострадавших от атак ВСУ — прим. «ВМ»), услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. Слава богу, обошлось без пострадавших, — рассказал глава региона.

По его словам, в результате вражеских ударов повреждения получили фасад и остекление трех многоквартирных домов, также было повреждено газовое оборудование. Гладков сообщил, что идет поквартирный обход, информация о других последствиях атаки ВСУ уточняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

15 сентября Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников по служебной «Газели» в селе Зозули Борисовского района пострадали восемь человек, в том числе водитель автомобиля. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Четверо пострадавших получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, а остальные — баротравмы.