Город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ во время визита губернатора Гладкова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 16 сентября, нанесли удары по городу Шебекино Белгородской области в тот момент, когда в нем находился губернатор региона Вячеслав Гладков с рабочим визитом. В результате атаки никто не пострадал.
— Пока смотрел ход восстановления (домов, пострадавших от атак ВСУ — прим. «ВМ»), услышал звук прилета. Доложили: по Шебекино новый обстрел ВСУ. Слава богу, обошлось без пострадавших, — рассказал глава региона.
По его словам, в результате вражеских ударов повреждения получили фасад и остекление трех многоквартирных домов, также было повреждено газовое оборудование. Гладков сообщил, что идет поквартирный обход, информация о других последствиях атаки ВСУ уточняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
15 сентября Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников по служебной «Газели» в селе Зозули Борисовского района пострадали восемь человек, в том числе водитель автомобиля. Их доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Четверо пострадавших получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения, а остальные — баротравмы.