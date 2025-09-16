Москвич нанёс инвалиду 170 ударов топором и ножом из-за спора о футболе

Трагедия произошла 11 сентября в квартире на Малой Черкизовской улице. Пьяный преступник во время ссоры напал на своего друга-инвалида. Он использовал топор, нож и другие предметы, нанеся своей жертве более 170 ударов. Несчастный умер от полученных ранений на месте.