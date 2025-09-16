Путин в военной форме подвел итоги учениям «Запад-2025»: главное о визите президента в «Мулино». Видео

Президент России Владимир Путин в военной форме посетил полигон, на котором проходили российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025», которые проводятся для повышения обороноспособности Союзного государства. Путин осмотрел технику, участвовавшую в маневрах, примерил инновационные тепловизионные очки «Стрекоза» и поблагодарил военных из Индии, Ирана, Бангладеша и других стран за участие в учениях. Все о визите Путина к военным и проведенном им заседании по итогам «Запада-2025» — в материале URA.RU.