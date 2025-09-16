Reuters: администрация Трампа одобрила первый пакет помощи Украине

По данным агентства, решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО в рамках инициативы PURL (Partners«Unified Rapid Logistics). Эта программа предусматривает ускоренную отправку вооружения на Украину за счет добровольных взносов стран блока. “Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, за который платят союзники”, — приводит агентство выдержку из заявления своих источников.