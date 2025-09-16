Ричмонд
Reuters: администрация Трампа одобрила первый пакет помощи Украине

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками Вашингтона по НАТО. Об этом 16 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американских властных структурах. Речь идет о новом этапе поддержки Киева, когда средства на поставки вооружения выделяют страны-участники альянса, а не напрямую США.

США собираются продолжить поддержку Украины.

По данным агентства, решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО в рамках инициативы PURL (Partners«Unified Rapid Logistics). Эта программа предусматривает ускоренную отправку вооружения на Украину за счет добровольных взносов стран блока. “Администрация Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, за который платят союзники”, — приводит агентство выдержку из заявления своих источников.

В НАТО придумали, как еще поддержать Украину.

В начале августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске механизма PURL, подчеркнув, что это позволит получать военную технику и боеприпасы без бюрократических задержек. Reuters уточняет, что в первом пакете содержатся противотанковые системы, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники. Детали объема поставок и сроки доставки не раскрываются.

В России неоднократно заявляли о негативных последствиях военных поставок Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины рассматриваются как законная цель для российских военных. В Кремле подчеркивали, что поддержка со стороны Запада затрудняет переговорный процесс и способствует эскалации конфликта.

