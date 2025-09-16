Силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 08:45 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Так, пять дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области. Кроме того, один БПЛА перехватили в небе над Ростовской областью.
За ночь 16 сентября силы ПВО РФ уничтожили 87 беспилотников. 30 дронов уничтожили над территорией Курской области, 18 — над Ставропольским краем, 11 — над территорией Ростовской области. Также 10 БПЛА сбили над Брянской областью, пять — над территорией Тульской области, четыре — над Рязанской областью, три — над Республикой Крым.
15 сентября беспилотник ВСУ нанес удар по служебной «Газели» в селе Зозули Борисовского района. В результате атаки пострадали восемь человек, включая водителя.