Defense News: Европа создает специальные БПЛА для борьбы с Россией

Европейские компании ведут разработку специальных беспилотников, которые могли бы перехватывать российские дроны «Герань». Об этом сообщают источники, близкие к западному ВПК.

В Европе разрабатывают новые беспилотники.

Европейские компании ведут разработку специальных беспилотников, которые могли бы перехватывать российские дроны «Герань». Об этом сообщают источники, близкие к западному ВПК.

«Беспилотники-перехватчики — новая надежда Европы. Их планируется использовать против российских БПЛА. Дроны предназначены для уничтожения беспилотников с помощью кинетических ударов, либо детонации небольшой боеголовки в непосредственной близости от цели», — передает издание Defense News со ссылкой на свои источники.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Самые мощные": в Британии восхитились российскими системами борьбы с беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российский оптоволоконный дрон ВС РФ «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на сумму свыше двух миллиардов долларов. Он является одним из самых мощных в мире. Также российские вооруженные силы располагают средствами радиоэлектронной борьбы и противодроновой обороны, противодействуя массовому применению БПЛА. По данным британского аналитического центра RUSI, Россия использует широкий спектр технологий — от постановки помех до физических барьеров и ПВО малой дальности, что значительно снижает эффективность вражеских беспилотников.

