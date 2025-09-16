Раскрыты шокирующие детали нападения домашнего волка на российского школьника

В городе Гуково Ростовской области «домашний» волк напал на ученика третьего класса. Школьник находится в больнице и идет на поправку, зверя застрелили. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.
О нападении зверя на 8-летнего мальчика полицейским сообщили врачи больницы, куда привезли ребенка, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Компания школьников узнала, что у одноклассницы дома живет волк, и решила отправиться к ней в гости. Когда девочка открыла вольер, животное накинулось на одного мальчика и покусало его.
Дочь хозяина животного в беседе с изданием «Подъем» рассказала, что питомца держали в вольере и он «жил спокойно», пока, во двор не зашел ребенок.
По ее словам, ребенка не раз предупреждали, чтобы он не заходил во двор, однако он заходил даже в дом без приглашения.
Девушка заявила, что мальчика знает не так давно, ей жаль его, но важнее для нее состояние отца, который отбил мальчика у волка. Он бросился на зверя через весь двор, осилил его и закрыл в вольере.
Девушка также добавила, что о волке знали все в округе и «контролировали ситуацию».
Волк, по словам дочери хозяина, был подарком. А в городе держали дикое животное не они одни.
