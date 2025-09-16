Путин отреагировал на провокации Польши и НАТО у границ

Учения «Запад-2025» и участие в них Путина стали ответом России на постоянные провокации Запада, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. «Это сигнал НАТО о том, что ВС РФ стоят на защите нашей необъятной Родины и готовы в любой момент отразить удар врага всеми доступными средствами. Запад внимательно за этим следит, потому что понимает, что Россия будет отвечать на вызов, который ей бросили», — пояснил военный эксперт.