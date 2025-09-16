Путин отреагировал на провокации Польши и НАТО у границ

На учениях «Запад-2025» отработали защиту Союзного государства от любой агрессии, заявил президент Владимир Путин.
Президент Владимир Путин показал, что России есть чем ответить на провокации Запада у границ Союзного государства. Верховный Главнокомандующий приехал 16 сентября на полигон Мулино в Нижегородской области, чтобы лично понаблюдать за активной фазой совместного стратегического учения «Запад-2025». Как объяснили эксперты URA.RU, надевший военную форму российский лидер послал сигнал Польше и НАТО о готовности ВС РФ отразить удар врага любыми средствами, включая «Орешник».
В учениях приняли участие 100 тысяч военных, отметил ПутинФото: Сергей Бобылев / РИА Новости.
«Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защите Союзного государства от любой агрессии. Мероприятие проходит на 41 полигоне, участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано около 10 тысяч систем вооружения и техники», — заявил Путин.
Причем это современная техника, проверенная в боевой работе, подчеркнул он. «Да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО», — добавил президент.
В маневрах задействовано более 247 кораблей, сообщил президентФото: Роман Наумов © URA.RU.
Применяется в том числе свыше 247 кораблей — надводных, подводных и судов обеспечения. Задействовано 333 летательных аппарата — это тактическая, стратегическая и военно-транспортная авиация, отметил президент.
Путин также осмотрел вооружения, военную и специальную технику. Президент пообщался с представителями иностранных государств.
«Надеюсь, это для вас полезно с профессиональной точки зрения. А с точки зрения установления высокого уровня доверия между нашими странами это точно полезно. Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строит свою работу российская армия», — сказал он.
Путин послал сигнал НАТО о готовности России ответить на провокацииФото: Илья Московец © URA.RU.
Учения «Запад-2025» и участие в них Путина стали ответом России на постоянные провокации Запада, считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников. «Это сигнал НАТО о том, что ВС РФ стоят на защите нашей необъятной Родины и готовы в любой момент отразить удар врага всеми доступными средствами. Запад внимательно за этим следит, потому что понимает, что Россия будет отвечать на вызов, который ей бросили», — пояснил военный эксперт.
Например, Польша начала истерию вокруг учений еще до того, как они начались. Сперва премьер страны Дональд Туск называл их «агрессивными» и «симулирующими нападение». Потом, 10 сентября, Туск выступил с утверждением, что над Польшей сбили «представлявшие опасность» дроны, и назвал их «российскими». При этом он не привел никаких доказательств.
Отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал 11 сентября, что учения не нацелены против кого-то. Несмотря на это Польша направила 40 тысяч военных к границе с Белоруссией.
Россия напомнила Западу об «Искандере» и «Орешнике’Фото: Минобороны России.
Маневры Союзного государства состоялись вопреки всем проискам недоброжелателей, добавил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Мы сделали все, чтобы предотвратить провокации со стороны НАТО и Польши. Главное — отработали задачи по обороне с учетом опыта СВО. Показали, что будем защищать Союзное государство всеми силами, включая “Искандеры” и “Орешник”», — заявил собеседник URA.RU.
Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что на учениях отработали планирование применения «Орешника». Ранее Путин говорил, что ракетный комплекс должны поставить в Белоруссию до конца года.
«“Орешник” даже в безъядерном варианте — это очень серьезно, поэтому на учениях отработали эту задачу на случай, если кто-то захочет напасть. Такие моменты есть, уже и не скрываются. Они будут знать, что получат ответ», — прокомментировал Дандыкин.
Россия и Белоруссия не давали Европе поводов для нагнетания обстановкиФото: Илья Московец © URA.RU.
Учения «Запад-2025» проходили в Белоруссии на полигонах, удаленных от границы с Польшей, обратил внимание военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. По его мнению, это было специально сделано для того, чтобы не давать поводов для нагнетания обстановки со стороны Европы. «Белорусы очень благодарны нашим военным за передачу опыта на всех уровнях, начиная от руководства операции и заканчивая подразделениями и конкретными бойцами», — поделился собеседник URA.RU.
Кроме полигонов в Белоруссии и Нижегородской области учения проходили в Балтийском море и в Калининградской области, в Баренцевом море, в Мурманской области морпехи подавили высадку вражеского десанта. «Все задачи были успешно решены», — заверил Кнутов.