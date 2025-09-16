Путин в военной форме посетил стратегические учения «Запад-2025». Фоторепортаж

И примерил тепловизионные очки «Стрекоза» Сергей Бобылев / РИА НовостиПрезидент Путин посетил стратегические учения «Запад-2025» Сергей Бобылев / РИА НовостиОни проходили с 12 по 16 сентября Сергей Бобылев / РИА НовостиПрезидент прибыл в военной форме Сергей Бобылев / РИА НовостиУчения проводились на различных полигонах на территории Беларуси и России Сергей Бобылев / РИА НовостиНа учениях президент осмотрел задействованную военную технику и вооружения Сергей Бобылев / РИА НовостиВсего в учениях участвовали 10 тысяч образцов различной техники Сергей Бобылев / РИА НовостиИ 333 летательных аппарата Сергей Бобылев / РИА НовостиК учениям присоединялись военные подразделения из Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо и других стран Сергей Бобылев / РИА НовостиПрезидент выслушал доклад Андрея Белоусова Сергей Бобылев / РИА НовостиЦелью проведения учений является защита Союзного государства РФ и Беларуси Сергей Бобылев / РИА НовостиПроводятся они в связи с милитаризацией и активизацией Европейских стран Сергей Бобылев / РИА НовостиСреди таки Польша, Германия и другие Сергей Бобылев / РИА Новости.