Школьника изнасиловали 14 человек на протяжении двух лет

По данным следствия, среди обвиняемых — два государственных служащих и сотрудник железной дороги в возрасте от 25 до 51 года. Инцидент раскрылся после того, как мать подростка заметила у своего дома одного из подозреваемых, который при ее появлении скрылся. В ходе разговора с сыном женщина узнала о многомесячных издевательствах.