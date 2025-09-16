Школьника изнасиловали 14 человек на протяжении двух лет

В индийском штате Керала возбуждено 14 уголовных дел по факту систематического группового насилия над 16-летним подростком. Как сообщает NDTV, преступления совершались на протяжении двух лет мужчинами, с которыми пострадавший познакомился через мобильное приложение.
По данным следствия, среди обвиняемых — два государственных служащих и сотрудник железной дороги в возрасте от 25 до 51 года. Инцидент раскрылся после того, как мать подростка заметила у своего дома одного из подозреваемых, который при ее появлении скрылся. В ходе разговора с сыном женщина узнала о многомесячных издевательствах.
Все предполагаемые насильники задержаны. Часть дел расследуется по месту жительства пострадавшего, остальные — в округе, где он также подвергался нападениям. Мать школьника оперативно сообщила о преступлениях на детскую горячую линию, что позволило правоохранительным органам быстро начать расследование.
Читайте материал «Учительница отправила подростку интимные снимки и попросила связаться с ней, когда он станет взрослым».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.