Жителя Анапы арестовали за подброшенную к мечети свиную голову

Тахтамукайский районный суд Адыгеи во вторник, 16 сентября, арестовал жителя Анапы, который подбросил голову свиньи к мечети в ауле Козет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Мужчину обвиняют в публичных действиях, которые выражают неуважение к обществу и совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 ноября 2025 года включительно, — передает сообщение ТАСС.
В январе текущего года неизвестные подложили свиную голову перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус, бывшим домом семьи евреев Прагер, убитых во времена нацистской Германии. Инцидент рассматривался как разжигание ненависти. Расследованием занималась Служба государственной безопасности ФРГ.
