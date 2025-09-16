Жителя Анапы арестовали за подброшенную к мечети свиную голову

Россияне, находясь в отпуске, решили посетить мечеть Чамлыджа в Стамбуле как туристы. Во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались. Это поведение вызвало недовольство у местных жителей, которые сняли инцидент на видео и распространили его в социальных сетях. Семейной паре из России может грозить тюремное заключение за данные действия.