Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Анапы арестовали за подброшенную к мечети свиную голову

Тахтамукайский районный суд Адыгеи во вторник, 16 сентября, арестовал жителя Анапы, который подбросил голову свиньи к мечети в ауле Козет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Тахтамукайский районный суд Адыгеи во вторник, 16 сентября, арестовал жителя Анапы, который подбросил голову свиньи к мечети в ауле Козет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Мужчину обвиняют в публичных действиях, которые выражают неуважение к обществу и совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 ноября 2025 года включительно, — передает сообщение ТАСС.

В январе текущего года неизвестные подложили свиную голову перед еврейским мемориалом Прагер-Хаус, бывшим домом семьи евреев Прагер, убитых во времена нацистской Германии. Инцидент рассматривался как разжигание ненависти. Расследованием занималась Служба государственной безопасности ФРГ.

Россияне, находясь в отпуске, решили посетить мечеть Чамлыджа в Стамбуле как туристы. Во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались. Это поведение вызвало недовольство у местных жителей, которые сняли инцидент на видео и распространили его в социальных сетях. Семейной паре из России может грозить тюремное заключение за данные действия.