В Запорожской области военный ВСУ погиб, ударив по дрону лопатой

Около поселка Степногорск Запорожской области военный ВСУ погиб после того, как ударил по беспилотнику лопатой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По его данным, российские бойцы выследили пехоту ВСУ на позициях. Они атаковали украинских военных дронами КВН на оптоволокне. При этом один из беспилотников упал рядом с украинским бойцом. Тогда он решил ударить по БПЛА лопатой. В результате произошел взрыв, который снес позиции ВСУ.
Кроме того, Telegram-канал опубликовал видео инцидента. На кадрах видно, как БПЛА приземляется рядом с украинским военным, который находится в укрытии. Боец берет лопату и ударяет ей по дрону. Происходит взрыв.
Ранее сообщалось, что военный ВСУ подорвался на российском дроне, который нашел на дороге и забрал с собой.