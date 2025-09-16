AP: военные учения в Беларуси предостерегают Запад от нового плана по Украине

Учения «Запад-2025» проходят раз в четыре года и традиционно направлены на совершенствование взаимодействия вооруженных сил России и Беларуси для отражения потенциальной агрессии. В этом году на маневрах впервые присутствовали американские наблюдатели, что стало неожиданностью для экспертов и участников. Ранее в ходе учений был испытан мобильный ракетный комплекс «Орешник» и отработаны сценарии применения нестратегического ядерного вооружения.