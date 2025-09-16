AP: военные учения в Беларуси предостерегают Запад от нового плана по Украине

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября.
Военные учения в Беларуси предостерегают Запад от отправки войск на Украину. Программа учений предусматривает «отработку сценариев отражения внешней агрессии».
«Москва демонстрирует свою обычную и ядерную военную мощь в ходе давно запланированных учений с Беларусью, одновременно предостерегая Запад от отправки иностранных войск на Украину. Эти события, произошедшие через месяц после того, как американо-российский саммит на Аляске не смог принести мир на Украину, лишь усилили напряженность в Восточной Европе», — сообщает издание Apnews.
Европейские страны — члены НАТО не проявили интереса к приглашению Беларуси наблюдать за учениями. В то же время участие американских военных наблюдателей свидетельствует о продолжающемся процессе нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.
Учения «Запад-2025» проходят раз в четыре года и традиционно направлены на совершенствование взаимодействия вооруженных сил России и Беларуси для отражения потенциальной агрессии. В этом году на маневрах впервые присутствовали американские наблюдатели, что стало неожиданностью для экспертов и участников. Ранее в ходе учений был испытан мобильный ракетный комплекс «Орешник» и отработаны сценарии применения нестратегического ядерного вооружения.