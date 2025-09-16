Директора оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе, где погибли люди, арестовали

В Кабардино-Балкарии прошел суд над директором компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе, которая оборвалась и унесла жизни троих человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы республики.
«Суд избрал директору ООО МКД Эльбрус меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в публикации.
Напомним, 12 сентября 2025 года на горе Эльбрус произошел обрыв старой однокресельной канатной дороги. Предварительная причина инцидента — сход троса с ролика на одной из опор. Из-за случившегося погибли три человека — житель КБР, женщина из Дагестана и мужчина из Москвы. Еще 35 человек удалось эвакуировать с канатной дороги целыми и невредимыми.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за оборвавшейся канатной дороги на Эльбрусе и гибели трех человек было возбуждено уголовное дело.