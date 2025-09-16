ВС РФ применили новейший дрон «Кощей», ВСУ терпят большие потери — главное об СВО 16 сентября

Российская армия применила дрон-бомбардировщик «Кощей» в зоне СВО — он является аналогом украинского беспилотника «Баба Яга», летает на 30 километров и может использоваться как в боевых, так и в доставке грузов. Морги и лаборатории судмедэкспертиз столкнулись с массовым наплывом тел военнослужащих ВСУ, в связи с этим Reuters напомнили о колоссальных потерях украинских войск. При этом бойцы Украины просят организовать коридоры для сдачи в плен, а Киев атакует Запорожскую АЭС, используя террор как метод ведения противостояния. Обо всех главных новостях с фронта СВО — в материале URA.RU.