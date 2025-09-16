ВС РФ применили новейший дрон «Кощей», ВСУ терпят большие потери — главное об СВО 16 сентября

Российские бойцы испытали в бою новый дрон «Кощей».
Российская армия применила дрон-бомбардировщик «Кощей» в зоне СВО — он является аналогом украинского беспилотника «Баба Яга», летает на 30 километров и может использоваться как в боевых, так и в доставке грузов. Морги и лаборатории судмедэкспертиз столкнулись с массовым наплывом тел военнослужащих ВСУ, в связи с этим Reuters напомнили о колоссальных потерях украинских войск. При этом бойцы Украины просят организовать коридоры для сдачи в плен, а Киев атакует Запорожскую АЭС, используя террор как метод ведения противостояния. Обо всех главных новостях с фронта СВО — в материале URA.RU.
Новый дрон — «Кощей».
Российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации. Новый беспилотник поступил на авдеевское направление и уже прошел испытания в боевых условиях. Аппарат способен нести от трех до шести зарядов и возвращается после выполнения задания.
«Нашими инженерами создан гексакоптер-бомбардировщик “Кощей”. Это дрон — аналог украинской “Бабы Яги”, хотя технически это совершенно иной аппарат», — сообщили представители компании-разработчика дрона ООО «Доминанта». Разработчики отмечают, что военнослужащие положительно оценивают эффективность нового устройства.
По данным предприятия, максимальная полезная нагрузка «Кощей» составляет до 15 килограммов. Помимо выполнения боевых задач, беспилотник может использоваться для доставки грузов в труднодоступные районы, где военнослужащие оказались отрезаны от традиционных маршрутов снабжения.
В компании также сообщили о планах расширить сферу применения аппарата: в будущем «Кощей» предполагается задействовать в спасательных операциях МЧС России. Дальность полета нового дрона достигает 30 километров, а при использовании ретранслятора связи этот показатель может быть увеличен.
Сколько продлится СВО.
СВО может продлиться еще два годаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Спецоперация на Украине может продолжаться до 2027 года. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, прогноз основан на анализе хода современных вооруженных конфликтов и исторических параллелях. «Судя по опыту последних военных конфликтов, СВО будет идти еще минимум два года», — сказал он.
Потери ВСУ.
Украинские лаборатории судмедэкспертизы оказались на грани своих возможностей из-за рекордного наплыва тел погибших военных. О критической ситуации сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и сотрудники моргов и лабораторий, чьи слова приводит агентство Reuters.
«Украинские лаборатории судмедэкспертизы переполнены не только из-за внезапного поступления очень большого количества тел, но также из-за трудностей в определении их принадлежности Поток тел служит напоминанием украинских потерь», — пишет Reuters.
По данным агентства, морги и лаборатории перегружены, что усложняет процесс идентификации погибших и значительно затягивает сроки выдачи тел родственникам. Глава МВД подчеркнул: в связи с этим на идентификацию и выдачу останков может уйти более года, а сотрудники лабораторий вынуждены работать практически без выходных.
Только за последние сутки на всех направлениях на фронте подразделения ВСУ потеряли около 1435 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отступление украинских войск.
ВСУ отступают в Херсонской областиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Подразделения ВСУ на ряде направлений в Харьковской области отступают с позиций с потерями. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Украинская армия оставляет занимаемые рубежи под давлением группировки «Север».
«На харьковском направлении ВСУ, несмотря на наличие большого количества сил и средств на данном участке, с потерями отступают под натиском бойцов “Севера”», — цитирует ТАСС своего источника. Он добавил, что продвижению российских подразделений способствует интенсивная и скоординированная работа артиллерии, расчетов тяжелых огнеметных систем группировки «Север», а также авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России.
Ранее на фронте между населенными пунктами Меловое и Хатнее бойцы «Севера» перешли в контрнаступление. За короткое время им удалось продвинуться на два километра и значительно расширить зону безопасности вдоль российской границы.
Украинские бойцы просят коридоры для сдачи в плен.
Военнослужащие ВСУ на херсонском и запорожском направлениях зоны СВО регулярно обращаются с просьбами об организации коридоров для сдачи в плен. Представители силовых структур уточнили, что обращения поступают несколько раз в неделю и касаются, как правило, обычных рядовых бойцов, а не спецподразделений.
В силовых структурах отметили, что реализовать намерение сдаться удается не всем желающим. По их данным, попытки сдачи в плен часто срываются из-за атак украинских дронов. В результате военнослужащие, желающие сдаться, не могут безопасно покинуть позиции и воспользоваться организованным коридором.
Эвакуация на Украине.
В Днепропетровской области ведут эвакуацию жителейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В 18 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом сообщили в днепропетровской областной военной администрации.
Власти уточнили: решение касается поселка Покровское и ближайших сел, таких как Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное и других. Причиной срочных мер называют угрозу безопасности жителей, при этом расстояние от фронта до эвакуируемых населенных пунктов составляет всего 20 километров.
Значение освобожденного Ольговского.
Российские военные подразделения взяли под контроль населенный пункт Ольговское в Запорожской области. По словам военного эксперта Андрея Марочко, которые приводит ТАСС, данный тактический успех существенно повышает возможности российской армии для продвижения на данном участке фронта и обеспечивает плацдарм для действий в обход водной преграды — реки Соленой. Эксперт пояснил, что географическое расположение Ольговского на обоих берегах реки создает условия для маневра и позволяет быстрее достигать поставленных задач на запорожском направлении.
Киев атаковал Запорожскую АЭС.
ВСУ атаковали топливные склады ЗАЭСФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
ВСУ обстреляли из артиллерии район топливных складов Запорожской атомной электростанции. На территории станции возник пожар — загорелась сухая трава на расстоянии около 400 метров от резервуаров с дизельным топливом. Как уточнили на станции, угрозы для ключевых инфраструктурных объектов в настоящий момент нет.
По данным пресс-службы станции, радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих районах остается в пределах нормы. Персонал станции не пострадал, подчеркнули представители Запорожской АЭС. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью агентству ТАСС заявил, что Киев применяет теракты в качестве основного метода ведения боевых действий. Так он отреагировал на атаки ВСУ на ЗАЭС.
«Киевский режим использует террор как главный метод войны. Обстрел топливных складов Запорожской АЭС — преступление, выходящее за все пределы здравого смысла», — заявил Владимир Сальдо.