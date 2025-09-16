Ричмонд
Прокуратура Юты официально обвинила Робинсона в убийстве Кирка

Тайлер Робинсон официально обвиняется в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка. Об этом 16 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру штата Юта.

Источник: AP/офис губернатора Юты

Робинсон обвиняется в тяжком убийстве, умышленном или сознательном причинении смерти Кирку при обстоятельствах, создающих значительный риск смерти для других.

Также ему предъявлено обвинение в тяжком преступлении с применением огнестрельного оружия с тяжкими телесными повреждениями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, подкупе свидетеля и совершении насильственного преступления в присутствии ребенка.

«После пресс-конференции я подаю уведомление о намерении добиваться смертной казни. Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, и это решение я принял независимо, как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления», — подчеркнул прокурор штата Юта Джеффри Грей.

По его словам, первой при частности Робинсона к убийству политического активиста заподозрила его мать. Отмечается, что она сообщила следователям о схожести мужчины на распространенных властями кадрах с его сыном.

Также Грей подчеркнул, что обвиненный раскрыл соседу по комнате свои планы о покушении на Кирка в текстовой записке. При этом, как он уточняет, Робинсон рассказал соседу, что надеялся сохранить в тайне свое участие в стрельбе до тех пор, пока не состарится.

Чарли Кирк скончался в результате покушения с применением огнестрельного оружия 10 сентября. 12 сентября Трамп призвал приговорить стрелявшего к смертной казни, которая легальна в штате Юта. Вдова Кирка Эрика поделилась, что ее супруг был убит за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию. Она пообещала продолжить дело его жизни, сделав организацию Turning Point USA «величайшей в стране».