Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после аварии с тремя жертвами

Нальчикский городской суд арестовал директора и главного инженера компании «МКД Эльбрус», которая обслуживают канатную дорогу, после гибели трех человек во время аварии. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарии.
По словам представителей ведомства, расследование ведется в рамках уголовного дела по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать подозреваемых.
— Суд счел доводы об избрании меры пресечения обоснованными и удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемым меру пресечения сроком на два месяца, — передает официальный Telegram-канал республиканского отделения СК.
О произошедшем стало известно днем 12 сентября — об этом сообщил губернатор региона Казбек Коков. В момент аварии было известно о двух погибших в результате случившегося. По предварительной информации, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор. Позже оперативные службы обнаружили тело третьего погибшего.