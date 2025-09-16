Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после аварии с тремя жертвами

О произошедшем стало известно днем 12 сентября — об этом сообщил губернатор региона Казбек Коков. В момент аварии было известно о двух погибших в результате случившегося. По предварительной информации, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор. Позже оперативные службы обнаружили тело третьего погибшего.