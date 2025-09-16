Ричмонд
Информатор WADA Родченков получил убежище в США

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков стал гражданином США — Вашингтон предоставил политическое убежище. Об этом участник масштабного скандала рассказал в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы».

Свое видение событий Григорий Родченков изложил в автобиографической книге.

«Я живу в другом месте под другим именем, и этот документ ничего не меняет в моей жизни. Но всё равно это невероятный успех. Теперь я американец», — написал автор. Родченков припомнил, что в 2019 году, оказывая содействие в расследованиях случаев допинга в легкой и тяжелой атлетике, а также в биатлоне, получил официальное подтверждение предоставления ему политического убежища в Соединенных Штатах.

Родченков бежал из страны в 2015 году. Через два года российский суд арестовал его заочно. Информатор WADA находится в международном розыске.

Комментируя предоставление политического убежища, Родченков заявил, что «не испытывает эйфории, а просто рад», пишет RT. Ранее он жаловался на проблемы с психикой, передает «Национальная служба новостей».