Информатор WADA Родченков получил убежище в США

Свое видение событий Григорий Родченков изложил в автобиографической книге.
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков стал гражданином США — Вашингтон предоставил политическое убежище. Об этом участник масштабного скандала рассказал в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы».
«Я живу в другом месте под другим именем, и этот документ ничего не меняет в моей жизни. Но всё равно это невероятный успех. Теперь я американец», — написал автор. Родченков припомнил, что в 2019 году, оказывая содействие в расследованиях случаев допинга в легкой и тяжелой атлетике, а также в биатлоне, получил официальное подтверждение предоставления ему политического убежища в Соединенных Штатах.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин назвал Родченкова «придурком» и напомнил о попытках самоубийства.
Родченков бежал из страны в 2015 году. Через два года российский суд арестовал его заочно. Информатор WADA находится в международном розыске.
Комментируя предоставление политического убежища, Родченков заявил, что «не испытывает эйфории, а просто рад», пишет RT. Ранее он жаловался на проблемы с психикой, передает «Национальная служба новостей».