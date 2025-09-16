Убийце соратника Трампа грозит смертная казнь из-за решения прокурора Юты

Как сообщало URA.RU ранее, Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве общественного деятеля и консервативного активиста Чарли Кирка, ранее открыто заявлял о намерении совершить это преступление. В распоряжении ФБР оказались материалы, указывающие на мотивы подозреваемого. В частности, Робинсон не раз выражал враждебность к политическим взглядам жертвы.