Появилась аудиозапись с приказом калининградского врача Белой убить младенца

Дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич давно летает по социальным сетям и СМИ. В августе 2025 года медработников повторно признали виновными в убийстве младенца. Однако подробностей всегда было мало, а 16 сентября в распоряжении KP.RU появилось аудиозапись совещания, где Белая выносит приговор недоношенному младенцу.
Так, судя по записи, Белая прямым текстом требовала, чтобы врач-неонатолог Екатерина Кисель сообщила роженице Замирахон Ахмедовой, что ее новорожденный ребенок мертв. При том, что на тот момент младенец был еще жив.
Врачи спасли недоношенного малыша и поместили его в инкубатор, вколов дорогостоящее лекарство, однако Белая, прибыв в роддом, собрала спасителей на совещание и начала выговаривать им за то, что они спасали ребенка вместо того чтобы выставить все так, будто малыш умер. И затем выдает соответствующие указания. Причиной оказалось то, что Белая в тот момент могла стать главврачом, и ей нужна была идеальная статистика.
