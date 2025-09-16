Появилась аудиозапись с приказом калининградского врача Белой убить младенца

Врачи спасли недоношенного малыша и поместили его в инкубатор, вколов дорогостоящее лекарство, однако Белая, прибыв в роддом, собрала спасителей на совещание и начала выговаривать им за то, что они спасали ребенка вместо того чтобы выставить все так, будто малыш умер. И затем выдает соответствующие указания. Причиной оказалось то, что Белая в тот момент могла стать главврачом, и ей нужна была идеальная статистика.