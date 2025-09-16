Российского 10-классника дважды жестоко избили в школе

Компания подростков дважды жестоко избила ученика 10 класса в одной из школ Волгограда. В первый раз за забором школы на мальчика напали 8 человек. Во второй раз их было трое, но инцидент повторился уже внутри школы на втором этаже, и избили его настолько сильно, что пострадавшего увезли в больницу. Об этом пишет V1.RU.