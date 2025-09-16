Российские подростки жестоко избили сверстника и сняли издевательства на видео

Подростки жестко избили мальчика в Тюмени и сняли издевательства на видео. Об этом пишет 72.RU.
По словам автора публикации ролика в Сети, дети толпой били и оскорбляли своего сверстника на протяжении десяти минут. Также они пытались воспитывать его ремнем, заявляя, что этого якобы не делал его отец. Причина произошедшего не уточняется.
В пресс-службе городской полиции заявили, что все участники конфликта установлены, материалы направлены в Следственный комитет. Правовая оценка действиям участников будет дана после проверки.
Ранее стало известно, что компания подростков дважды жестоко избила ученика 10 класса в одной из школ Волгограда. В первый раз за забором школы на мальчика напали 8 человек.
