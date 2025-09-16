В Ростовской области восьмилетний мальчик стал жертвой «домашнего» волка

В Ростовской области произошел нетривиальный случай — ребенок, восьмилетний мальчик, стал жертвой животного. Но не бродячей (или домашней, как порой бывает) собаки, а… волка. Причем волка «домашнего», или, по крайней мере, так хотел думать его владелец. О случившемся сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
«В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что мальчик пошел с друзьями к однокласснице, родители которой держали в вольере волка. Дети хотели посмотреть на зверя. Зачем-то девочка выпустила животное, и то сразу же набросилось на ближайшего ребенка. Его экстренно доставили в больницу с множественными ранами.
