В Ростовской области восьмилетний мальчик стал жертвой «домашнего» волка

Известно, что мальчик пошел с друзьями к однокласснице, родители которой держали в вольере волка. Дети хотели посмотреть на зверя. Зачем-то девочка выпустила животное, и то сразу же набросилось на ближайшего ребенка. Его экстренно доставили в больницу с множественными ранами.