В Калининградской области 12 человек отравилась грибами

В Калининградской области 12 человек отравились грибами в 2025 году. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор во вторник, 16 сентября.
«Дикие грибы могут быть съедобными либо ядовитыми; последние содержат высокотоксичные вещества, такие как аманитин, альфа-аманитин и фаллоидин, которые способны привести к тяжёлому отравлению даже при употреблении незначительного количества продукта», — напомнили медики.
Для того чтобы снизить риск отравления, следует придерживаться следующих рекомендаций:
собирать исключительно те виды грибов, которые достоверно известны и подтверждены как съедобные; при наличии сомнений оставлять сомнительные экземпляры нетронутыми; избегать старых, поражённых насекомыми или травмированных экземпляров; подвергать тщательной обработке собранный урожай перед приготовлением.
При появлении симптомов отравления (тошнота, рвота, слабость, головокружение) необходимо незамедлительно обратиться за помощью к медикам.
Калининградские грибники во время одной из последних вылазок снова нашли редкий вид, а плюс к тому случайно наткнулись на целую поляну весёлок.