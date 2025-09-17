Ричмонд
В Калининградской области 12 человек отравилась грибами

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ненужного риска.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области 12 человек отравились грибами в 2025 году. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор во вторник, 16 сентября.

«Дикие грибы могут быть съедобными либо ядовитыми; последние содержат высокотоксичные вещества, такие как аманитин, альфа-аманитин и фаллоидин, которые способны привести к тяжёлому отравлению даже при употреблении незначительного количества продукта», — напомнили медики.

Для того чтобы снизить риск отравления, следует придерживаться следующих рекомендаций:

собирать исключительно те виды грибов, которые достоверно известны и подтверждены как съедобные; при наличии сомнений оставлять сомнительные экземпляры нетронутыми; избегать старых, поражённых насекомыми или травмированных экземпляров; подвергать тщательной обработке собранный урожай перед приготовлением.

При появлении симптомов отравления (тошнота, рвота, слабость, головокружение) необходимо незамедлительно обратиться за помощью к медикам.

Калининградские грибники во время одной из последних вылазок снова нашли редкий вид, а плюс к тому случайно наткнулись на целую поляну весёлок.