В Калининградской области 12 человек отравилась грибами

«Дикие грибы могут быть съедобными либо ядовитыми; последние содержат высокотоксичные вещества, такие как аманитин, альфа-аманитин и фаллоидин, которые способны привести к тяжёлому отравлению даже при употреблении незначительного количества продукта», — напомнили медики.