«Ведомости»: совладелец «Суперметалла» Василий Васекин заочно арестован

Уголовное производство в отношении Васекина и его делового партнера Сергея Перельмана инициировали в 2023 году, рассмотрение дела по существу началось в апреле текущего года. По версии следствия, Васекин и Перельман ввели в заблуждение своего бизнес-партнера Алексея Братченко при покупке им доли в компании ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ — один из совладельцев комплекса «Суперметалл»).