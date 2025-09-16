«Ведомости»: совладелец «Суперметалла» Василий Васекин заочно арестован

В ближайшее время задержанный будет помещен в СИЗО.
В начале сентября по решению Солнечногорского суда (Московская область) был арестован совладелец производственного комплекса «Суперметалл» Василий Васекин. Меру наказания заочно изменили с подписки о невыезде на заключение под стражу, пояснила защита обвиняемого. Васекину инкриминируют обман бизнес-партнера на 50 млн рублей и несдачу государству на очистку заграничного сплава драгметаллов на 2,4 млрд рублей.
«Вечером 15 сентября Васекина задержали в здании Боткинской больницы. Ожидается, в ближайшее время его поместят в СИЗО», — цитируют адвокатов «Ведомости».
Уголовное производство в отношении Васекина и его делового партнера Сергея Перельмана инициировали в 2023 году, рассмотрение дела по существу началось в апреле текущего года. По версии следствия, Васекин и Перельман ввели в заблуждение своего бизнес-партнера Алексея Братченко при покупке им доли в компании ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ — один из совладельцев комплекса «Суперметалл»).
Обвинение считает, что изначально планировалась ликвидация ИБВ с последующим распределением акций основного актива — НПК «Суперметалл» — между тремя совладельцами: Васекиным, Перельманом и Братченко. Однако, несмотря на выплату Братченко 52 млн рублей, ему не был предоставлен полный контроль над компанией, он не смог реализовать свои права на долю в активе.
Что касается вопроса аффинажа, адвокат Васекина утверждает, что из переработанного вторичного сырья драгоценные металлы фактически не извлекались, и, следовательно, у обвиняемых не возникало обязательства сдавать вторсырье. Васекин и Перельман свою вину в инкриминируемых им эпизодах мошенничества не признают. Ранее рассмотрение дела приостанавливалось из-за тяжелого состояния здоровья обвиняемого.