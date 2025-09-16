Житель Пскова получил срок за найденный блиндаж времен ВОВ

Псковский городской суд приговорил 52-летнего местного жителя к 3,5 года лишения свободы условно из-за обнаруженного им в лесу блиндажа времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе инстанции.
По словам представителей суда, мужчина оставил находку в подвале своего дома, откуда ее позже изъяли правоохранители. Некоторая часть вооружения даже оказалась пригодной для использования. Металлоискатели, взрывчатые вещества, взрывное устройство и боеприпасы инстанция постановила уничтожить.
— Учитывая исключительно положительные характеристики подсудимого, его активную общественно-патриотическую деятельность, суд пришел к выводу о возможности исправления без изоляции от общества, установив осужденному испытательный срок, — передает официальная страница суда в социальной сети VK.
Мужчина по имени Дмитрий Ленин погиб при детонации снаряда времен ВОВ в деревне Стененки в Калужской области. Он вместе с другом выпивал на даче, когда решил в одиночку отправиться на прогулку около реки.