Трамп осадил украинского журналиста и заявил, что у Киева серьезные проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в крайне сложной ситуации. Об этом он сообщил во время общения с журналистами перед вылетом в Великобританию, отвечая на вопрос украинского корреспондента о поставках систем Patriot. Информацию передает пресс-служба Белого дома 16 сентября.

Трамп заявил, что конфликта не должно было быть.

«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, этого конфликта никогда не должно было быть», — сказал Трамп журналистам. Он также подчеркнул, что готов приложить усилия для прекращения конфликта.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины.

По словам представителей Белого дома, вопрос о поставках 17 зенитных ракетных комплексов Patriot, которые были анонсированы ранее, остается открытым. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться во время визита Трампа в Великобританию. Президент прибудет в страну вечером 16 сентября и примет участие в официальных мероприятиях на следующий день.

Дональд Трамп совершает второй в истории государственный визит в Великобританию. Первый визит состоялся в 2019 году. После прибытия в Лондон глава Белого дома отправится в замок Виндзора, где встретится с британскими властями и обсудит ряд международных вопросов, включая ситуацию на Украине.

