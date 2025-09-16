Главного инженера канатной дороги на Эльбрусе арестовали по делу о гибели людей

Главного инженера канатной дороги на Эльбрусе арестовали. Видео © Telegram / kbr.sledcom.
«Следствием перед судом было возбуждено ходатайство об избрании обоим подозреваемым (директору и главному инженеру ООО “МКД Эльбрус”. — Прим Life.ru) меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд счёл доводы об избрании меры пресечения обоснованными и удовлетворил ходатайство следователя, избрав подозреваемым меру пресечения сроком на два месяца», — заявили в СУСК РФ по региону.
Напомним, 12 сентября три человека погибли в результате аварии на канатной дороге. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. В связи с произошедшим, региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело. В рамках расследования следователи задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус».