Главного инженера канатной дороги на Эльбрусе арестовали по делу о гибели людей

Напомним, 12 сентября три человека погибли в результате аварии на канатной дороге. Согласно предварительным данным, причиной аварии стал сход троса с ролика одной из опор. По информации регионального МЧС, с канатной дороги были эвакуированы 35 человек. В связи с произошедшим, региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело. В рамках расследования следователи задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус».