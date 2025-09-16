Удар ФАБ-3000 по недовольным бойцам ВСУ попал на видео

Российские ВКС уже наносили удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Константиновки, в том числе по 5-му отделению штурмовой бригады ВСУ, а также по объектам 4-й бригады Нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады. Министерство обороны РФ сообщало, что цели также были выявлены в ходе разведки, а для ударов применялись авиабомбы ФАБ-3000.