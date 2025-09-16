Удар ФАБ-3000 по недовольным бойцам ВСУ попал на видео

Бойцы ВС РФ ликвидировали пункт бригады ВСУ.
Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в Константиновке в Донецкой народной республике. Видео атаки опубликовали telegram-каналы, рассказывающие о ситуации на Украине.
«Летчики ВС РФ показывают свою работу», — процитировала «Российская газета» сообщение telegram-канала «Изнанка». На опубликованных кадрах продемонстрирован населенный пункт Константиновка, отмечено конкретное здание, после чего следует мощный взрыв и столб огня. Целью стал объект, где находились военнослужащие бригады, ранее жаловавшиеся на нехватку боеприпасов.
Российские ВКС уже наносили удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в районе Константиновки, в том числе по 5-му отделению штурмовой бригады ВСУ, а также по объектам 4-й бригады Нацгвардии Украины и 54-й механизированной бригады. Министерство обороны РФ сообщало, что цели также были выявлены в ходе разведки, а для ударов применялись авиабомбы ФАБ-3000.