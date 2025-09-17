Туриста из Челябинска в Сириусе оштрафовали за экстремистские татуировки

Отдыхающий в Сириусе житель Челябинской заплатит штраф за татуировки с экстремистской символикой. Правонарушение выявили сотрудники отдела МВД по борьбе с экстремизмом. На одном из пляжей заметили 45-летнего мужчину с противозаконными тату.
«При осмотре тела мужчины была обнаружена татуировка с аббревиатурой “АУЕ”*. В связи с этим правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении, касающемся публичной демонстрации символики, относящейся к экстремистским организациям», — уточнили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданина виновным в совершении правонарушения. В результате туристу из Челябинска был назначен штраф.
*Движение признано экстремистским на территории РФ, его деятельность находится под запретом.