Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туриста из Челябинска в Сириусе оштрафовали за экстремистские татуировки

Суд Сириуса счел противозаконными татуировки туриста из Челябинской области.

Источник: соцсети

Отдыхающий в Сириусе житель Челябинской заплатит штраф за татуировки с экстремистской символикой. Правонарушение выявили сотрудники отдела МВД по борьбе с экстремизмом. На одном из пляжей заметили 45-летнего мужчину с противозаконными тату.

«При осмотре тела мужчины была обнаружена татуировка с аббревиатурой “АУЕ”*. В связи с этим правоохранительные органы составили протокол об административном правонарушении, касающемся публичной демонстрации символики, относящейся к экстремистским организациям», — уточнили в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Суд рассмотрел материалы дела и признал гражданина виновным в совершении правонарушения. В результате туристу из Челябинска был назначен штраф.

*Движение признано экстремистским на территории РФ, его деятельность находится под запретом.