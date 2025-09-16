Ричмонд
Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив убийства

Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил преступление злом и ненавистью жертвы.

Источник: AP 2024

ПРОВО (штат Юта, США), 16 сен — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Тайлер Робинсон объяснил мотив преступления в том числе тем, что активист распространял «слишком много ненависти», сообщил прокурор округа Юта Джеффри Грей.

«Когда его спросили, почему он это сделал, Робинсон объяснил, что вокруг слишком много зла, а этот парень, Чарли Кирк, распространяет слишком много ненависти», — сказал Грей в ходе пресс-конференции.

Соответствующее признание Робинсон сделал родителям, не силовикам. Сам обвиняемый, как сообщали власти штата, не сотрудничает со следствием и не признает вины.

Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и «марионеткой ЦРУ». Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

