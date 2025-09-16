Ричмонд
+17°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли активы на 13 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Аслану Трахову, изъяв в доход государства активы на сумму 13 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Волжском Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову, изъяв в доход государства активы экс-чиновника и его родных на сумму в 13 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что изначально речь шла об имуществе, кадастровая стоимость которого составляла 2,5 млрд рублей, однако после рыночной переоценки были добавлены и другие объекты. В рамках решения суда в доход государства перешли 214 объектов недвижимости на сумму более чем 13 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что Генпрокуратура РФ хотела конфисковать более сотни объектов недвижимости Аслана Трахова и его семьи. Как отмечали в надзорных органах, активы могли иметь коррупционное происхождение.