У экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова изъяли активы на 13 млрд рублей

Отмечается, что изначально речь шла об имуществе, кадастровая стоимость которого составляла 2,5 млрд рублей, однако после рыночной переоценки были добавлены и другие объекты. В рамках решения суда в доход государства перешли 214 объектов недвижимости на сумму более чем 13 млрд рублей.