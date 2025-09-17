«Машина повисла на заборе»: жесткая авария произошла на трассе в Ленобласти

На трассе вблизи Лаголово в Ленобласти два автомобиля влетели в друг друга. Одна из машин серьезно пострадала, о состоянии второй неизвестно. По предварительным данным, один из автомобилей ехал на высокой скорости и врезался в другой. Об этом сообщил телеграм-канал «Транспортный коллапс».