«Машина повисла на заборе»: жесткая авария произошла на трассе в Ленобласти

Две машины на высокой скорости влетели в друг друга в Ленобласти.

Источник: t.me/kstkollaps

На трассе вблизи Лаголово в Ленобласти два автомобиля влетели в друг друга. Одна из машин серьезно пострадала, о состоянии второй неизвестно. По предварительным данным, один из автомобилей ехал на высокой скорости и врезался в другой. Об этом сообщил телеграм-канал «Транспортный коллапс».

— Две машины разлетелись по сторонам, одна повисла на заборе, — уточнил телеграм-канал. На месте работают сотрудники ДПС. О состоянии водителей и есть ли пострадавшие неизвестно. Обстоятельства аварии выясняются, полицейские проводят проверку.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что 14-летний подросток угодил под колеса автомобиля в Василеостровском районе. Подросток неожиданно выбежал из-за припаркованных машин, когда водитель въезжал во двор. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.