В ВСУ убили раненых солдат.
Командование 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ отдало приказ своим солдатам ликвидировать раненых украинских военнослужащих из других подразделений в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Об этом 16 сентября сообщили российские силовые структуры со ссылкой на радиоперехваты.
«Своих же трехсотых — в расход, чтоб не мешались, двухсотых — закопать, чтобы числились без вести пропавшими», — цитирует ТАСС слова собеседника в силовых структурах. Там подчеркнули, что командование бригады систематически ставит перед подчиненными задачи, которые нарушают нормы международного права и демонстрируют пренебрежение человеческой жизнью.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных.
Как следует из радиоперехватов, один из командиров 115-й бригады прямо приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать раненых украинских солдат. Также был отдан приказ изымать у погибших все имеющееся оружие и продовольствие. В российских силовых структурах подчеркнули, что такого рода команды свидетельствуют о критическом положении украинских подразделений в данном районе и отсутствии координации между частями ВСУ.