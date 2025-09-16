Командиры 115-й бригады ВСУ убили своих раненых и скрыли улики

Как следует из радиоперехватов, один из командиров 115-й бригады прямо приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать раненых украинских солдат. Также был отдан приказ изымать у погибших все имеющееся оружие и продовольствие. В российских силовых структурах подчеркнули, что такого рода команды свидетельствуют о критическом положении украинских подразделений в данном районе и отсутствии координации между частями ВСУ.