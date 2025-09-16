Фон дер Ляйен заявила о хорошем разговоре с Трампом по санкциям против России

Урсула фон дер Ляйен добивается усиления давления на РФ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что провела «хороший разговор» с лидером США Дональдом Трампом об усилении санкционного давления на Россию. Об этом она написала в соцсети.
«Я провела хороший разговор с Трампом об укреплении наших совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер», — сообщила глава ЕК в соцсети Х. Она уточнила, что скоро будет представлен 19-й пакет антироссийских санкций, направленный на криптовалюту, банки и энергетику.
Ранее сообщалось, что Россия способна выдержать санкционное давление, оказываемое странами Запада на протяжении последних лет. В Москве указывали на то, что западные государства не готовы признать неэффективность введенных ими ограничительных мер в отношении РФ. На Западе звучали оценки, ставящие под сомнение действенность антироссийских санкций. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является для Запада стратегией на долгосрочную перспективу, а введенные санкции оказали серьезное негативное воздействие на мировую экономику в целом. По его словам, главная задача западных государств заключается в ухудшении условий жизни миллионов людей.
Трамп призывал страны Евросоюза усилить торговые ограничения, в том числе увеличить пошлины на товары из Китая и Индии, чтобы затруднить обход антироссийских санкций. США и ЕС также обсуждали возможность введения рестрикций против третьих стран за покупку российской нефти и газа, а Вашингтон настаивал на скоординированных мерах для повышения давления на Москву.