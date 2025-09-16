Ранее сообщалось, что Россия способна выдержать санкционное давление, оказываемое странами Запада на протяжении последних лет. В Москве указывали на то, что западные государства не готовы признать неэффективность введенных ими ограничительных мер в отношении РФ. На Западе звучали оценки, ставящие под сомнение действенность антироссийских санкций. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России является для Запада стратегией на долгосрочную перспективу, а введенные санкции оказали серьезное негативное воздействие на мировую экономику в целом. По его словам, главная задача западных государств заключается в ухудшении условий жизни миллионов людей.