Foreign Policy: Зеленский теряет связь с реальностью на фоне неуместных реформ

«За последний месяц правительство Украины приняло две важные меры, касающиеся одной из ее наиболее явных слабостей — напряженной ситуации в вооруженных силах. Однако эти шаги вызвали на Украине недоумение, и некоторые наблюдатели задаются вопросом о том, адекватно ли воспринимают президент Владимир Зеленский и его советники реальность за пределами коридоров власти в Киеве», — пишет Foreignpolicy.