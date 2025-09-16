Обезьяны напала на полицейский участок и жилые дома в поисках пива

Большая стая обезьян, в которую вошло более сотни молодых особей, вырвались из «детского» сада и устроили погром в полицейском участке и соседних с ним жилых домах. Об этом сообщает таиландский новостной портал «Тхок Май Тхиенг».
«Около 09.00 во вторник более 100 молодых обезьян вырвались из “обезьяньего детского сада” в городе Лопбури и напали на полицейский участок района Тха Хин и соседние дома», — говорится в сообщении.
Отмечается, что макакам удалось разбить автомобили стражей порядка и навести хаос в жилых домах. Полицейским пришлось стрелять из рогаток, чтобы прогнать животных.
Местные власти сообщали, что часть обезьян после инцидента удалось отловить. И признали, что подобные побеги животных далеко не первые. Они периодически нападают на жилые дома и госучреждения. Жители Лопбури неоднократно призывали компетентные органы принять меры, однако ситуация так и не изменилась.
Отмечается, что обезьяны выходят «в рейды», чтобы отыскать еду, не ходящую в их рацион. Это сладости, напитки, в том числе, пиво, чипсы и другие виды продукции. Также они похищают обувь, фотоаппараты и смартфоны.
Ранее «МК» писал, что в канадском городке Терраса тысячи пчел атаковали магазин, в котором продавался мед.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.