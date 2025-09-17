Женщина из Нижнего Новгорода 30 раз оплатила чужой картой покупки

По факту кражи возбудили уголовное дело. Благодаря работе оперативников уголовного розыска была задержана 30-летняя неработающая женщина с судимостью. На допросе она призналась в преступлении. В отношении задержанной избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении. За такое преступление грозит лишение свободы до 5 лет.