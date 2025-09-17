Ричмонд
Женщина из Нижнего Новгорода 30 раз оплатила чужой картой покупки

36-летняя жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию Ленинского района с заявлением о пропаже кредитной карты и несанкционированном списании с неё средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: Время

Заявительница не успела вовремя заблокировать карту, и злоумышленница совершила 30 покупок на сумму свыше 22 тысяч рублей в разных торговых точках города.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Благодаря работе оперативников уголовного розыска была задержана 30-летняя неработающая женщина с судимостью. На допросе она призналась в преступлении. В отношении задержанной избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении. За такое преступление грозит лишение свободы до 5 лет.

Полиция напоминает, что согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший чужую вещь обязан незамедлительно сообщить об этом её владельцу и вернуть её. В противном случае скрытие или присвоение найденного имущества квалифицируется как кража по статье 158 УК РФ.

В случае обнаружения чужой вещи рекомендуется обратиться в полицию по номеру 102 или сдать находку в ближайший отдел МВД, где её зарегистрируют и проверят по базе украденного имущества.