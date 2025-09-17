Расчёты ПВО сбили пять БПЛА ВСУ над тремя российскими регионами за полтора часа

«В период с 21:30 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и один — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Ранее системы ПВО сбили 12 вражеских БПЛА над четырьмя российскими регионами. Пять вражеских беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Брянской и один — над Ростовской областью.
