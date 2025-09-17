Инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали звуки артобстрела возле объекта

Ранее Запорожская АЭС уведомила Международное агентство по атомной энергии о пожаре, возникшем после обстрела территории станцией ВСУ. Пожар удалось оперативно локализовать и взять под контроль. Угрозы инфраструктуре нет: радиационный фон на территории и в прилегающих районах остаётся в пределах нормы. Пострадавших среди сотрудников не зафиксировано.