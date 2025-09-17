Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышали звуки артобстрела возле объекта

Наблюдатели МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), зафиксировали признаки артиллерийских обстрелов в непосредственной близости от объекта во вторник, 16 сентября. Агентство сообщает, что команда экспертов слышала звуки взрывов и наблюдала чёрный дым над тремя участками, прилегающими к территории станции.

Источник: Life.ru

«Как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, команда МАГАТЭ, размещённая на Запорожской АЭС, сообщила, что слышала звуки артобстрелов недалеко от объекта сегодня и видела чрный дым, поднимающийся над тремя местами рядом», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Ранее Запорожская АЭС уведомила Международное агентство по атомной энергии о пожаре, возникшем после обстрела территории станцией ВСУ. Пожар удалось оперативно локализовать и взять под контроль. Угрозы инфраструктуре нет: радиационный фон на территории и в прилегающих районах остаётся в пределах нормы. Пострадавших среди сотрудников не зафиксировано.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше