Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС хочет отменить программу приема беженцев с Украины

В совете Евросоюза собираются постепенно отменить программу приема украинских беженцев. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ЕС хотят, чтобы украинские беженцы вернулись на родину.

В совете Евросоюза собираются постепенно отменить программу приема украинских беженцев. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«ЕС намерен обеспечить постепенный переход к другим статусам проживания для украинцев в Европе, кто имеет на это право», — указано в документе. Уточняется, что совет уже согласовал правила для переселенцев с Украины. На Западе хотят, чтобы они вернулись на родину.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Германии призвали отправить украинских беженцев на фронт.

Ранее вопрос возвращения украинских беженцев, особенно мужчин призывного возраста, уже поднимался в ряде стран ЕС. Так, премьер Баварии Маркус Зедер предлагал рассмотреть возможность отправки военнообязанных украинцев из Германии на родину, указывая на значительные расходы на их содержание и низкий уровень занятости среди переселенцев. По данным властей, в ФРГ сейчас проживает более 1,25 миллиона украинцев, из которых около 700 тысяч получают пособия.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше