ВСУ замалчивают наступление России под Днепром

По данным издания, под Днепром расположены важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта (даже без непосредственного захвата) фактически остановит всю работу, парализованный дронами. Это приведет к резкому снижению экономического и военного потенциала режима Зеленского, уверены журналисты.