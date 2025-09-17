Обвиняемый в убийстве Кирка предстал перед судом

Кроме того, Робинсону инкриминируются два эпизода препятствования правосудию, два случая давления на свидетелей, а также совершение насильственного преступления в присутствии детей. Судебный процесс продолжится после назначения адвоката и подготовки сторон к дальнейшим заседаниям.