Обвиняемый в убийстве Кирка предстал перед судом

Тайлер Джеймс Робинсон, обвиняемый в убийстве общественного деятеля Чарли Кирка, впервые предстал перед судом. Заседание проходило в онлайн-формате и транслировалось крупнейшими американскими телеканалами.
Ему разъяснили права и сообщили, что он останется под стражей без возможности внесения залога. Также суд постановил назначить Робинсону государственного защитника.
В ходе слушания подсудимому официально предъявили обвинения по семи пунктам. Главным из них стало убийство при отягчающих обстоятельствах. Вторым пунктом числится незаконное применение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие телесные повреждения.
Кроме того, Робинсону инкриминируются два эпизода препятствования правосудию, два случая давления на свидетелей, а также совершение насильственного преступления в присутствии детей. Судебный процесс продолжится после назначения адвоката и подготовки сторон к дальнейшим заседаниям.
Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября, когда он выступал в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею и скончался в больнице.