К зданию мечети в Челябинской области подкинули свиную голову и устроили поджог

В селе Чесма Челябинской области к новой мечети неизвестные подкинули голову свиньи, а через несколько дней здание подожгли. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщило местное издание 74.ru.
Голову подкинули 31 августа, поджог совершили 12 сентября. Подозреваемые снимали все на видео, сопровождая за кадром произошедшее оскорблениями и экстремистскими комментариями, сказано в статье.
Происшествия подтвердили районная администрация, МЧС и главный муфтий Уральского федерального округа Ринат Раев.
— Они же сами выложили в Сеть, как поджигали, и свиную голову. Не только здесь, и в Краснодарском крае тоже в одной из мечетей на забор повесили свиную голову. Во Франции такую же акцию провели, провокацию. Понятно, для чего это делается, — заявил Раев.
В силовых ведомствах инцидент не стали комментировать. По информации портала, злоумышленников разыскивают.
Мечеть в селе открыли осенью прошлого года. На данный момент она продолжает работу.
16 сентября Тахтамукайский районный суд Адыгеи арестовал жителя Анапы, который подбросил голову свиньи к мечети в ауле Козет. Мужчину обвиняют в публичных действиях, которые выражают неуважение к обществу и совершены в целях оскорбления религиозных чувств верующих.