Подозреваемый Тайлер Робинсон назвал мотив убийства активиста Кирка

Ранее сообщалось, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта, добровольно сдался властям. 11 сентября, в ходе продолжающегося расследования, Робинсон прибыл в офис шерифа в сопровождении семьи и друга, чтобы сдаться. Мать подозреваемого сообщила о его радикализации, частых политических спорах с отцом, поддержке левых идей и защите прав ЛГБТ*.